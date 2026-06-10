Сотрудники ОНПЗ приняли участие в первых Всероссийских ИТ-играх

Фото: Борис Ваньков

Финальный этап первых «Всероссийских ИТ-игр» прошел в Омске на площадке спорткомплекса имени Виктора Блинова. Турнир организован при поддержке Минцифры, Минэнерго, Минобрнауки РФ и правительства Омской области.

В соревнованиях приняли участие более тысячи сотрудников "Газпром нефти" из разных регионов страны, в том числе и работники Омского НПЗ. Главное отличие турнира от других чемпионатов по программированию заключается в решении задач по внедрению информационных технологий в действующие производственные процессы.

«Проведение в Омске первых Всероссийских ИТ-игр демонстрирует, что цифровая трансформация — важная часть стратегии развития нашего региона. Мы активно внедряем современные технологии в госуправление и стимулируем к этому промышленный сектор. Омский НПЗ здесь выступает лидером, доказывая, что цифровое производство — это не будущее, а уже настоящее», — подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Развитие информационных технологий на омском предприятии является одним из ключевых направлений. Завод последовательно внедряет информационные технологии и IT-решения на своих площадках. На сегодняшний день 26 производственных установок имеют цифровую модель, которая позволяет гибко регулировать оптимальный режим работы и обеспечивает эффективное производство востребованных рынком нефтепродуктов.

«Внедрение цифровых решений на Омском НПЗ напрямую влияет на эффективность и безопасность производства. Управлять высокотехнологичным оборудованием становится сложнее, количество данных, информации, которую необходимо анализировать увеличивается кратно. Именно поэтому мы продолжаем системно готовить новых специалистов с фокусом на знание технологий и цифровых решений на базовой кафедре «Газпром нефти» в ОмГТУ. Студенты сначала изучают цифровые технологии, а затем реализуют свой потенциал, становясь частью команды Омского НПЗ», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Из трех тысяч участников из 80 регионов страны в финальный тур прошли 25 сильнейших специалистов. Лучшие из них включены в национальный кадровый резерв ведущих технологических компаний страны. Подобные мероприятия способствуют притоку квалифицированных кадров в промышленность и укреплению технологического суверенитета региона.

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