Омская полиция нашла в курортном поселке Чернолучье четырех нелегальных мигрантов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Об очередной операции по борьбе с нелегальной миграцией на территории региона отчитались в омской полиции. Профилактическое мероприятие «Жилой сектор» прошло в Омском районе. В курортном селе Чернолучье были обнаружены четверо нелегалов.

«На территории Омского района проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Жилой сектор». Сотрудниками полиции было обследовано 42 объекта, включая места торговли, проживания, объекты строительства, а также дачные кооперативы. Проверено 74 иностранных гражданина. В результате выявлено 20 административных правонарушений в сфере миграции», — говорится в сообщении УВМ УМВД России по Омской области.

Наиболее результативно полицейские отработали в селе Чернолучье. На территории этого курортного комплекса оперативниками были пойманы четверо граждан из страны ближнего зарубежья, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. В ведомстве сообщают, что пойманным нелегальным мигрантам назначено наказание в виде административного штрафа с принудительным выдворением за пределы государства. До исполнения данного решения нарушители помещены в центр временного содержания иностранных граждан.

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