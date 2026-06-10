В Омской области пьяный водитель УАЗа врезался в «Ладу» и травмировал подростка

Фото: УМВД России по Омской области

В УМВД России по Омской области сообщили о ДТП с несовершеннолетним. Авария произошла 9 июня в 10:00 на перекрестке в деревне Петровка Исилькульского района.

Полиция предварительно установила, что 44-летний водитель УАЗа не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой». Ею управлял 19-летний шофер. 14-летний пассажир легковушки получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

Выяснилось, что водитель УАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении парня возбудили дело по части 1 статьи 12.8 КоАП Российской Федерации. Оформили также протоколы за управление без ремня безопасности, за невыполнение требования уступить дорогу и за нарушение Правил движения, повлекшее вред здоровью человека.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее «КП-Омск» писала, что на трассе в ДТП пострадали двое малолетних детей.

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