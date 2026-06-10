Омича осудили на 200 часов работ и конфисковали авто за пьяную езду

Фото: прокуратура Омской области

Кормиловский райсуд Омской области вынес приговор 31-летнему местному жителю. Его признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ за повторную нетрезвую езду. Об этом сообщили 10 июня в региональной прокуратуре.

Суд установил, что 15 января 2026 года водителя остановили сотрудники Госавтоинспекции на одной из улиц поселка Кормиловка. Фигурант находился за рулем пьяным. Как выяснилось, ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Задержанный признал вину.

Наказание для любителя прокатиться подшофе составило 200 часов обязательных работ. Также суд лишил сельчанина возможности управлять транспортными средствами на двухгодичный срок. «Мицубиси Лансер» конфисковали в доход государства, машина принадлежала супруге осужденного.

Ранее мы писали, что пьяный водитель грузовика спровоцировал погоню и спрятался в лесу.

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