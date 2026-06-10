Уровень безработицы в Омской области упал до рекордных 2,8%

Уровень безработицы в Омской области достиг исторического минимума Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Уровень безработицы в Омской области в первом квартале 2026 года снизился до 2,8%, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений с 1992 года, сообщает Омскстат.

За первые три месяца текущего года в регионе официально насчитали 25 тысяч человек без работы. Статистическое исследование показало, что основную долю безработных составили женщины в возрасте около 40 лет, проживающие в городской местности, — на их долю пришлось 63% от общего числа. Также около 40% омичей, оставшихся без работы, не имеют профессионального образования.

В среднем на поиск нового места трудоустройства жителям региона требуется около пяти с половиной месяцев. Самым востребованным способом подбора вакансий остаются интернет и средства массовой информации — к их помощи прибегают почти 79,5% соискателей.

Рекордно низкий уровень безработицы свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда Омской области, где предприятия продолжают испытывать кадровый дефицит и активно привлекают специалистов.

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