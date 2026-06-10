Экс-председатель районного суда Омской области скончался на 80-м году жизни

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Бывший председатель районного суда Омской области Иван Леонов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается в официальных аккаунтах судебного ведомства.
Согласно биографической справке, судейская карьера омича стартовала в 1993 году. Во второй половине 90-х он возглавил судебную инстанцию в одном из районов области. С 1999 года Иван Леонов пребывал в почетной отставке, однако впоследствии привлекался к исполнению служебных обязанностей, в том числе в одном из судов Омска.
В 2002 году он назначался мировым судьей на участке в Омском районе и отправлял правосудие в этом статусе на протяжении шести лет.
Данные о месте и времени прощания с Иваном Леоновым в официальной публикации не приводятся.
Редакция «КП Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким Ивана Леонова.
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