Египетская авиакомпания запустит чартеры из Омска в Шарм-эль-Шейх

Рейсы откроются по заказу крупных туроператоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Египетская частная авиакомпания Sky Vision Airlines запустит чартерные рейсы из Омска на популярный курорт Шарм-эль-Шейх в зимнем сезоне 2025–2026 годов. Полеты будут выполняться с периодичностью один раз в 11 дней, сообщили туроператоры PEGAS Touristik и Coral Travel, которые выступают заказчиками программы.

Чартерная программа стартует в конце августа 2025 года: первый рейс из Тюмени запланирован на 28 августа, из московского аэропорта Шереметьево — на 29 августа. В зимнем сезоне полеты будут доступны жителям девяти российских городов, включая Омск. Программа продлится до мая 2026 года.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320 со средним возрастом около 20 лет. В стоимость билета включен багаж весом до 20 кг и ручная кладь до 8 кг. Флот Sky Vision Airlines состоит из шести воздушных судов: четырех пассажирских Airbus A320-200 и двух грузовых, переоборудованных из пассажирских моделей.

По данным туроператоров, спрос на отдых в Египте в этом сезоне остается высоким: зимняя программа выросла на 25–30% по сравнению с прошлым годом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омич пригрозил полицейскому за составление протокола о пьянстве во дворе

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru