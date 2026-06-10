В Омской области 10 июня простятся с бойцом СВО Алексеем Журовым

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 10 июня, жители Омской области проводят в последний путь Алексея Журова. Церемония прощания с участником спецоперации начнется в 11:30 на центральной площади села Колосовка. Об этом сообщили районные власти.

«Земляк геройски погиб при исполнении воинского долга. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Алексея Геннадьевича», — написали в некрологе представители администрации муниципалитета. Редакция «КП-Омск» присоединяется к словам соболезнований.