Умер бессменный редактор газеты Омской епархии РПЦ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске на 71-м году жизни после болезни умер журналист и главный редактор православной газеты «Омские епархиальные ведомости» Николай Тятюшкин. Его не стало 5 июня.

О смерти редактора сообщили в группе Омской епархии РПЦ во «ВКонтакте».

Тятюшкин по образованию был инженером-механиком, работал в НПО «Сибкриотехника». В конце 90-х годов он и его супруга Наталья стали прихожанами Свято-Никольского Казачьего собора.

Со временем митрополит Омский и Тарский Феодосий посвятил Николая во иподиаконы. Затем супруги решили перезапустить газету «Омские епархиальные ведомости», выходившую в городе до революции, с 1898 по 1917 годы.

«У нас не было опыта журналистской работы. Постепенно мы стали учиться писать материалы, осваивать компьютерную верстку. Мне очень помогала корреспондент «Омской правды» Светлана Васильева, и в 1998 году вышел первый номер Пасхальной газеты. Она была черно-белая, всего четыре полосы. Это было событие!

Постепенно издание развивалось, мы старались знакомить читателей с новостями церковной жизни не только городских храмов, но и приходов с окраин. Ни интернета, ни гаджетов, ни мессенджеров тогда не было. Писали хронику, постепенно газета стала преображаться, это была настоящая летопись епархиальной жизни. Николай фотографировал и писал материалы. Он обладал даром слова, умел так преподнести мысль, чтобы достучаться до сердца», — сообщила супруга журналиста Наталья Полещук.

В епархии отметили, что газету знали и в Москве, а Николай получил награду патриарха — медаль преподобного Сергия Радонежского II степени.

Отпевание усопшего состоится 10 июня, в 12:00, в соборе Рождества Христова.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru