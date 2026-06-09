Омич пригрозил полицейскому за составление протокола о пьянстве во дворе

Фото: СУ СК России по Омской области

9 июня СУ СК России сообщило о возбуждении уголовного дела против 45-летнего омича. Мужчину подозревают в угрозе применения насилия к представителю власти.

По данным следствия, фигурант распивал алкоголь во дворе дома на проспекте Мира и нарушал общественный порядок. Находившийся на маршруте патрулирования полицейский оформлял в отношении дебошира административные материалы. Не согласившись с законными действиями силовиков, подозреваемый высказал угрозу применения насилия к одному из них. Противоправное поведение пресекли.

В ходе разбирательств в рамках статьи 318 УК Российской Федерации (часть 1) устанавливаются обстоятельства инцидента. Идет этап сбора и закрепления доказательств вины задержанного.

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