Омич пригрозил полицейскому за составление протокола о пьянстве во дворе

9 июня СУ СК России сообщило о возбуждении уголовного дела против 45-летнего омича. Мужчину подозревают в угрозе применения насилия к представителю власти.
По данным следствия, фигурант распивал алкоголь во дворе дома на проспекте Мира и нарушал общественный порядок. Находившийся на маршруте патрулирования полицейский оформлял в отношении дебошира административные материалы. Не согласившись с законными действиями силовиков, подозреваемый высказал угрозу применения насилия к одному из них. Противоправное поведение пресекли.
В ходе разбирательств в рамках статьи 318 УК Российской Федерации (часть 1) устанавливаются обстоятельства инцидента. Идет этап сбора и закрепления доказательств вины задержанного.
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