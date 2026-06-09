В Омске водитель «Танка» не пропустил питбайк и травмировал двоих парней

Фото: УМВД России по Омской области

УМВД России по Омской области сообщило об аварии на улице 5-й Кордной. Она произошла 8 июня в 7 часов вечера. По предварительным данным, 58-летний мужчина за рулем автомобиля «Танк» при повороте налево не пропустил 18-летнего водителя питбайка. После столкновения молодого человека и его 16-летнего пассажира с травмами госпитализировали.

Мотолюбитель оказался собственником двухколесника, но прав не имел. В отношении юноши составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП Российской Федерации. Шофера внедорожника привлекли к ответственности за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью. Питбайк отправили на спецстоянку. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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