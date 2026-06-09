В Омске поставщик зафиксировал рекорд потребления воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске 8 июня зафиксировали объем потребления холодной воды в 430 тыс. кубометров. Это рекорд, он же пик, в текущем году, уточнили в компании «Росводоканал Омск».

Как еще сообщили в компании, с 3 июня городские очистные сооружения водоподготовки ежесуточно подают в сеть больше 400 тыс. кубометров воды. Лабораторные проверки воды проводятся каждый час. Качество контролируют по 160 показателям. За работой оборудования следят круглые сутки. Для увеличения давления подачи воды на Ленинской водопроводной станции дополнительно подключили насосный агрегат.

Также компания отправила 8 июня для подвоза воды в социальные учреждения Исилькуля автоцистерны.

Напомним, в Омске 9 июня температура воздуха до +29 градусов.

Ранее мы сообщали, что в Омской области стало меньше качественной воды.

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