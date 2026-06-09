Центр Омска перекроют на три дня в честь праздника

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП

Департамент транспорта Омска анонсировал ограничения движения всех видов транспорта с 10 по 13 июня. Временные знаки заработают уже с полудня 10 июня в связи с предстоящим празднованием Дня России.

До 20:00 13 июня будет закрыта одна правая полоса улицы Герцена. Речь идет об участке от Интернациональной до площади Победы. Также проехать нельзя будет по Ленина по двум правым полосам — от Победы до Тарской.

С 14:00 11 июня до 20:00 13 июня перекроют улицу Ленина от развязки у площади Победы до пересечения с Партизанской и Щербанева. С 20:00 11 июня до 20:00 13-го езду остановят на участке Герцена от Интернациональной до Ленина, включая площадь Победы, и на Ленина от Тарской до Победы.

С 11:30 до часу дня пятницы, 12 июня, ограничат проезд по улице Ленина от Партизанской до Лермонтова и Юбилейному мосту.

В эти периоды изменятся и схемы движения пассажирского транспорта. Автобусы №73 в сторону Чкаловского поселка с Красного Пути поедут по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту с остановками «КДЦ «Маяковский», «Главпочтамт», «Госпиталь», «Дом Туриста», затем с поворотом на Лермонтова и Ленина.

Троллейбусы №8 в направлении мкрн «Московка-2» с Красного Пути направят по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Маркса с остановками у «КДЦ «Маяковского», «Главпочтамт», «Госпиталь», «Дом Туриста», «Площадь Ленина», «Магазин «Голубой огонек», затем с поворотом на Ленинградскую площадь, минуя остановку «Магазин «Жемчужина», и с левым поворотом на Ленина.

Автобусы №34 с Герцена повернут на Фрунзе с остановкой у «Флагмана», затем на Гусарова, Интернациональную и обратно на Герцена.

Автобусы №94 с моста 60-летия Победы будут следовать по Фрунзе с остановкой на Тарской и левым поворотом на Герцена.

Автобусы № 343Н с Красного Пути направят с поворотом на Фрунзе, минуя остановку «По требованию», с разворотом под мостом, остановкой на Тарской и левым поворотом на Герцена.

В день праздника, 12 июня, с 11:30 до 13:00 автобусы №62 до «Маяковского» поедут с разворотом под мостом 60-летия Победы. Затем по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса с остановкам «КДЦ «Маяковский», «Главпочтамт», «Госпиталь», «Дом Туриста».

Автобусы №25 направят по улицам Думской, Маршала Жукова, Лермонтова, проспекту Карла Маркса.

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