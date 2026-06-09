В Омской области 680 га лесов обработали от непарного шелкопряда

Фото: Алексей Козлов / предоставило ГУ лесного хозяйства Омской области

В Исилькульском районе для борьбы с непарным шелкопрядом обработали около 680 га леса. Решение было принято по итогам осеннего учета вредителя, весенние замеры помогли скорректировать границы участков. Об этом рассказали 9 июня в омском ГУ лесного хозяйства.

«В первую очередь биопрепарат распыляют на территориях, прилегающих к населенным пунктам, а также вдоль автомобильных трасс. Препятствовать миграции шелкопряда важно для сдерживания вспышки», — объяснила начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения госзадания ГУЛХ Инна Вдовина.

Для работы использовали современный биологический препарат, созданный на основе безопасной для людей и животных бактерии. Он действует избирательно: повреждает пищеварительную систему гусениц, вызывая их гибель до появления потомства, и не вредит растениям.

Специалисты напомнили, что непарный шелкопряд — естественный обитатель местных лесов, полностью искоренить его нельзя. Вспышки массового размножения происходят регулярно, особенно в жару. Однако береза и осина за период наблюдений с 1950-х годов показали высокую жизнестойкость. Даже после сильного объедания листвы деревья успешно восстанавливаются, не зафиксировано ни одного случая полной гибели насаждений от этого вредителя.

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