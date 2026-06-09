Омский кардиолог дала советы сердечникам и гипертоникам в жару

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске продолжается аномальная жара за 30°С. Как пережить знойный период людям с хроническими сердечными заболеваниями — рассказала 9 июня главный внештатный кардиолог регионального минздрава.

По словам главврача кинического кардиологического диспансера Ольги Коренновой, нельзя долго находиться на солнце, нужно носить легкую одежду из натуральных тканей, использовать головные уборы и солнцезащитные очки. Важно пить достаточно чистой воды — не газированной и не сладкой. Физическую активность лучше ограничить в самые жаркие часы, перенеся прогулки на утро или вечер.

При усталости, головокружении, одышке следует сразу прекратить активность и отдохнуть в тени. В жару обмен веществ ускорен, поэтому врач советует не переедать и выбирать легкие блюда, богатые витаминами. Также нельзя пропускать прием назначенных лекарств, при необходимости скорректировав время с учетом дачного режима.

Тревожные симптомы, которые требуют внимания: головокружение или обморок, одышка, боль в груди, обильное потоотделение. При сильной потливости и слабости необходимо выпить воды и отдохнуть в тени. При затрудненном дыхании — открыть окна, снять тесную одежду и успокоиться. Если закружилась голова или человек начал терять сознание, нужно сесть или лечь, поднять ноги выше уровня сердца и вызвать скорую.

В аптечке сердечника или гипертоника обязательно должны находиться тонометр, назначенные врачом лекарства для измерения давления и пульса, препараты для снятия симптомов.

Перед поездкой в отпуск или на дачу кардиолог рекомендует проконсультироваться с врачом для выработки индивидуального плана. В каждое путешествие нужно брать аптечку и проверять срок годности медикаментов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за инфекционных заболеваний омичей экономика потеряла 12, 5 млрд рублей

В Омской области засекретили информацию о рождаемости и смертности населения

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru