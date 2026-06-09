В Омске с отца взыскали более 1 млн рублей, признав фиктивной потерю кормильца

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Черлакский райсуд рассмотрел иск отделения Социального фонда России по Омской области к местному жителю. Мужчину ранее признали безвестно отсутствующим, его сыну с 2017 года назначили пенсию по случаю потери кормильца и федеральную доплату. Позже выяснилось: отец ребенка фактически трудился и получил новый паспорт. Об этом рассказали в пресс-службе судов региона.
В связи с открывшейся информацией было отменено решение о признании отца безвестно отсутствующим. Государство более двух лет несло расходы на содержание сына мужчины, когда родитель самоустранился от исполнения своих обязанностей. Суд пришел к выводу, что ответчик неосновательно сберег деньги, которые должен был направлять на собственного ребенка. В итоге с сибиряка взыскали в пользу Соцфонда более миллиона рублей.
Заочное решение еще не вступило в силу.
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