В Омске с отца взыскали более 1 млн рублей, признав фиктивной потерю кормильца

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Черлакский райсуд рассмотрел иск отделения Социального фонда России по Омской области к местному жителю. Мужчину ранее признали безвестно отсутствующим, его сыну с 2017 года назначили пенсию по случаю потери кормильца и федеральную доплату. Позже выяснилось: отец ребенка фактически трудился и получил новый паспорт. Об этом рассказали в пресс-службе судов региона.

В связи с открывшейся информацией было отменено решение о признании отца безвестно отсутствующим. Государство более двух лет несло расходы на содержание сына мужчины, когда родитель самоустранился от исполнения своих обязанностей. Суд пришел к выводу, что ответчик неосновательно сберег деньги, которые должен был направлять на собственного ребенка. В итоге с сибиряка взыскали в пользу Соцфонда более миллиона рублей.

Заочное решение еще не вступило в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники вынудили ребенка взять кредит: омская прокуратура встала на защиту матери-одиночки

В первые выходные лета 11 омичей пострадали от действий киберпреступников

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru