Омский губернатор переназначил замминистра внутренней политики

Фото: Кирилл Янчицкий.
Во вторник, 9 июня, на портале правовой информации вышло распоряжение омского губернатора о переназначении замминистра в министерстве внутренней политики региона. Стандартно это продление полномочий на один год.
«Назначить Герасимчука Рустама Сергеевича заместителем министра внутренней политики Омской области 9 июня 2026 года сроком на один год», — сказано в документе.
Герасимчук впервые был назначен на пост замминистра в 2025 году. До того он руководил в этом же министерстве отдел по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями.
Ранее мы писали, что губернатор переназначил на один год областного министра энергетики Владимира Шнипко.
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