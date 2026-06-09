Омский губернатор переназначил замминистра внутренней политики

Фото: Кирилл Янчицкий.

Во вторник, 9 июня, на портале правовой информации вышло распоряжение омского губернатора о переназначении замминистра в министерстве внутренней политики региона. Стандартно это продление полномочий на один год.

«Назначить Герасимчука Рустама Сергеевича заместителем министра внутренней политики Омской области 9 июня 2026 года сроком на один год», — сказано в документе.

Герасимчук впервые был назначен на пост замминистра в 2025 году. До того он руководил в этом же министерстве отдел по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями.

Ранее мы писали, что губернатор переназначил на один год областного министра энергетики Владимира Шнипко.

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