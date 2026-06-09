Более 10 тысяч омичей стали донорами в 2026 году

Каждая сдача крови — вклад в спасение чей-то жизни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году более 10 тысяч жителей Омска сдали донорскую кровь, что позволило заготовить 8 000 литров крови. Это количество может обеспечить нужды около шестидесяти медицинских учреждений региона, получающих донорскую кровь и ее компоненты. Об этом сообщили в минздраве региона.

С 9 по 11 июня в Омске пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню донора. В эти дни в центре крови ожидаются доноры, которые пополнят банк крови. В корпоративных донорских акциях примут участие сотрудники АО «Сибирские приборы и системы», УФСИН, профсоюза жизнеобеспечения, а также волонтеры Союза Добровольцев России.

10 июня в 13:00 в Советском парке доноры и волонтеры высадят ели на аллее многодетных семей, а 11 июня в 9:00 в центре крови по адресу г. Омск, ул. Магистральная, д. 33, для доноров выступит с концертом студия танца «Ассорти» из ДЮЦ «Смена». В этот день волонтеры придут на сдачу крови в национальных костюмах.

Государство активно поддерживает донорство крови, гарантируя донорам охрану здоровья и меры социальной поддержки. В России доноры, сдавшие кровь сорок и более раз, или двадцать пять раз кровь и сорок раз плазму, или шестьдесят раз плазму, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России». В Омском регионе 10318 человек имеют это звание и обеспечиваются мерами социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях.

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