Сергей Шелест сообщил об открытии гимназии №88 к 1 сентября

Работы на объекте вышли на финишную прямую. Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске подходит к концу масштабная реконструкция гимназии №88, которая стала во многом уникальным для Омска проектом. Здание фактически было возведено с нуля, а общая стоимость работ на объекте составила 385 млн рублей. Средства были выделены из городского бюджета. О завершении работ сообщил мэр Омска Сергей Шелест, который курировал всю стройку от самого начала работ до их завершения.

«Вместе с председателем Омского Городского Совета Владимиром Валентиновичем Корбутом побывали в гимназии № 88. Работы на объекте вошли в завершающую стадию. Ежедневно здесь на разных участках трудятся 50 человек. На сегодняшний день показатели выполнения основных видов работ варьируются от 80% до 99%. Строители занимаются финальной отделкой кабинетов и рекреаций, монтажом навесных потолков, систем оповещения и другими работами», — рассказал мэр Омска.

В кабинеты уже завезена мебель и оборудование. Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

На четвертом этаже силами родителей уже расставляется мебель. Подрядчик передаст этот этаж под генеральную уборку уже на следующей неделе. Далее поэтапно, этаж за этажом, образовательное учреждение будет готовиться к долгожданному приему школьников.

Так выглядит здание 88 гимназии сегодня

Проектная мощность учреждения составляет пятьсот пятьдесят человек, в том числе по два класса в параллели от двадцати пяти до тридцати человек. Дети будут учиться в одну смену. Текущее первое сентября станет для коллектива школы во главе с директором Виталием Вороновым, а также для юных омичей и их родителей особо радостным днем. Капитальный ремонт данного объекта осуществляется исключительно за средства городского бюджета.

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