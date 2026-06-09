Омский ГАУ договорился о биотехнологиях со столичным фондом

Фото: Омский ГАУ

Омский ГАУ расширяет партнерство с ведущими инновационными площадками страны. В конце мая делегация сибирского университета приняла участие в престижном технологическом смотре в столице. Представители профильного вуза посетили московский форум «Стартап Виллидж», где договорились о совместных проектах в области биотехнологий и цифровизации сельского хозяйства. В частности, начальник управления инноваций и предпринимательства Омского ГАУ Ольга Косенчук провела деловые встречи с представителями Фонда «Сколково».

Участники обсудили перспективы поддержки студенческих и научных разработок из Омска, а также интеграцию местных стартапов в единую инновационную экосистему. Особое внимание уделили потенциалу совместных исследований, в том числе в сфере генетики, селекции и создания передовых агротехнологий.

В ходе рабочего визита ученые ознакомились с передовыми лабораторными практиками столичных институтов и профильных компаний. Стороны изучили возможности будущего партнерства для внедрения современных методов цифрового мониторинга и биотехнологического производства.

Внедрение передовых научных разработок в аграрный сектор гарантирует местным жителям и гражданам доступ к качественным продуктам питания. Активное участие студентов и молодых ученых в инновационных проектах способствует технологическому суверенитету и устойчивому развитию сельскохозяйственной отрасли сибирского региона.

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