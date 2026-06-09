Омич пойдет под суд по за браконьерство в январские праздники

Мужчина имел разрешение на пушного зверя, но застрелил двух косуль в Крутинском районе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области завершено расследование уголовного дела по части 1 статьи 258 УК РФ в отношении тридцативосьмилетнего жителя Омска. Мужчина причинил лесному фонду ущерб на восемьдесят тысяч рублей, незаконно отстрелив двух косуль в Крутинском районе.

В период новогодних праздников фигурант приехал в гости к родственникам в Крутинский район. Четвертого января он взял карабин, завел снегоход и отправился в лес. Мужчина имел законное разрешение на добычу пушных зверей, однако, увидев двух косуль, не сдержался и осуществил их отстрел. Туши браконьер отвез к дому родственников, прицепив к снегоходу сани для транспортировки добычи.

Следы забоя животных обнаружил охотинспектор, который незамедлительно сообщил о происшествии стражам порядка. Выйдя на след подозреваемого, следственно-оперативная группа обнаружила во дворе дома останки двух косуль. У фигуранта также изъяли нож, карабин и снегоход, использовавшийся для перевозки незаконной добычи.

Омич полностью признал вину и возместил ущерб лесному фонду в размере восьмидесяти тысяч рублей в полном объеме. Санкция статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконную охоту предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

Соблюдение правил охоты и природоохранного законодательства является прямой обязанностью каждого гражданина и местного жителя. Незнание или игнорирование установленных лимитов и видов разрешенной добычи неизбежно ведет к суровому уголовному наказанию и крупным финансовым потерям для браконьеров.

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