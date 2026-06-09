В Омске пресекли хищение 12 миллионов по статье 159 УК РФ

Преступники могут получить срок до 10 лет тюрьмы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске полицейские задержали троих жителей соседнего региона по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере по статье 159 УК РФ. Злоумышленники пытались выманить у местной пенсионерки двенадцать миллионов рублей, действуя по хорошо отработанной схеме. Подробности рассказали в УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, на протяжении трех недель с женщиной связывались неизвестные. Сначала под предлогом получения награды за погибшего на специальной военной операции сына аферисты узнали ее паспортные данные. Затем с другого номера позвонил лжесотрудник портала государственных услуг и сообщил об утечке персональной информации. Следом на линию вышел человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и потребовал передать все сбережения курьеру якобы для обеспечения сохранности.

Когда потерпевшая пришла в банк, чтобы обналичить двенадцать миллионов рублей, работники службы безопасности заметили подозрительную активность и немедленно предупредили полицию. В результате оперативных мероприятий стражи порядка задержали троих подозреваемых, которые приехали за деньгами. У фигурантов изъяты мобильные телефоны, полученный от пенсионерки сверток-муляж, документ, похожий на служебное удостоверение, а также порошкообразное вещество белого цвета. По факту незаконного приобретения и хранения наркотиков возбуждено еще одно уголовное дело.

Действия задержанных квалифицированы по статьям тридцать и сто пятьдесят девять Уголовного кодекса Российской Федерации, что предусматривает наказание за покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Кроме того, изъятие запрещенных веществ влечет за собой дополнительную ответственность за незаконный оборот наркотиков.

Подобные схемы обмана направлены на граждан преклонного возраста, студентов и местных жителей, которые могут потерять все свои сбережения. «Снять деньги со счета и передать курьеру просят только мошенники», — отмечают стражи порядка. Бдительность и отказ от общения с незнакомцами помогут омичам сохранить личные средства и избежать тяжелых последствий.

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