ТРЦ «Парма» – любимое место жителей Сыктывкара

Фото: пресс-служба ТЦ Парма.

ТРЦ «Парма» – это любимое и удобное место времяпрепровождения жителей Сыктывкара в самом сердце города.

Здесь приятная атмосфера, разнообразное предложение в сегменте питания и развлечений. Сюда приходят встретиться с близкими людьми и выбрать, чем порадовать себя и любимых.

Предлагаем в аренду: торговые помещения, островки, офисные помещения.

Приглашаем арендаторов к сотрудничеству!

e-mail: arenda@trcparma.ru

тел.: +7-922-276-19-14

https://trcparma.ru/

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