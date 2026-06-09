Грязный воздух вызвал почти половину болезней омичей

Ожидаемо, большинство болезней от омичей связаны с выбросами и экологией Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти половина всех впервые выявленных заболеваний в Омске и области приходится на проблемы с органами дыхания. Специалисты связывают такую статистику с плохой экологией и загрязнением атмосферного воздуха, за что предприятиям грозят штрафы по статье 8.21 КоАП РФ.

В отчете Роспотребнадзора за прошлый год указано, что на болезни органов дыхания приходится сорок семь целых и одна десятая процента от всех впервые выявленных недугов среди граждан, студентов и местных жителей. Бронхиты, астмы и аллергические риниты часто возникают у детей, подростков и взрослых.

Причиной распространенности таких проблем специалисты считают плохую экологию. «На фоне актуальной проблемы загрязнения атмосферного воздуха закономерно доминирующее положение занимает заболеваемость болезнями органов дыхания», — отмечается в докладе. За нарушение требований в области охраны атмосферного воздуха федеральное законодательство предусматривает административные штрафы для юридических лиц.

На втором месте по распространенности среди всех возрастных групп находятся травмы и отравления. Третье место у детей занимают инфекционные и паразитарные заболевания, у подростков — болезни кожи и подкожной клетчатки, а у взрослых — болезни системы кровообращения.

Соблюдение экологических норм на промышленных предприятиях напрямую влияет на здоровье омичей и будущих поколений. Гражданам необходимо следить за качеством воздуха и при выявлении фактов загрязнения обращаться в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

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