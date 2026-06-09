Пенсию омичам в День России будут доставлять по обычному графику

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство цифрового развития и связи Омской области сообщило об графике работы региональных почтовых отделений в предстоящий праздник День России. По информации ведомства, праздник не нарушит график доставки пенсий омичам.

«11 июня почтовые отделения региона закончат работу на час раньше. 12 июня станет выходным днем для многих отделений Омской области. 13 июня офисы Почты продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. В День России 29 почтовых отделений Омской области продолжат обслуживать клиентов по стандартному режиму работы. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании», — говорится в сообщении минцифры Омской области в мессенджере МАХ.

Также в ведомстве уверили, что несмотря на изменения в графике работы, доставка омичам пенсий и социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме. «Почтальоны доставят выплаты в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Социального фонда России», отметили в министерстве.

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