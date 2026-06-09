Тачка подвела: в надежде на мощь мотора омич попал на 176 тысяч штрафных рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Неудачной попыткой сбежать от сотрудников ДПС на мощном японском мотоцикле закончилась поезда по Омску 37-летнего жителя. В процессе погони омич умудрился нарушить ПДД 28 раз и за это он получил рекордную сумму штрафов.

Рекордное административное наказание в виде штрафов на общую сумму 176 600 рублей получил за одну поездку 37-летний житель Омска. Мужчина понадеялся на мощь своего японского мотоцикла марки «Кавасаки», и после первого нарушения бросился удирать на своем «звере» от сотрудников ДПС. Хваленное японское качество не спасло омича — он был пойман после того, как, не справившись с управлением, врезался сразу в два автомобиля. В процессе погони горожанин установил антирекорд: за одну свою десятиминутную поездку мужчина 28 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов на общую сумму 176 тысяч рублей. Теперь, кроме уплаты внушительного штрафа, ему предстоит восстановить за свой счет собственный транспорт и автомобили двух участников совершенного им ДТП.

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