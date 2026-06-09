Омичи сдали уже 8000 литров крови за первые пять месяцев текущего года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Омской области приглашает горожан принять участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню донора. В период с 9 по 11 июня, будут высажены ели на аллее многодетных семей в парке Советского округа, а также пройдет концерт студии танца «Ассорти».

«В Омске с 9 по 11 июня пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню донора. В эти дни в центр крови придут доноры пополнить банк крови. Так, 10 июня, в 13:00, в Советском парке доноры и волонтеры Союза Добровольцев России высадят ели на аллее многодетных семей. А 11 июня, в 9:00, волонтеры придут на сдачу крови в национальных костюмах — это мероприятие пройдет центре крови по адресу улица Магистральная, 33. А после процедуры для доноров выступит с концертом студия танца «Ассорти», — говорится в сообщении министерства здравоохранения Омской области.

В ведомстве также отметили, что за 5 месяцев 2026 года, в Омской области заготовлено более 8000 литров донорской крови. Донорами в регионе стали более 10 000 омичей.

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