На 90 тысяч обманули мошенники омичку под предлогом продления услуг связи

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки шесть омичей стали жертвами киберпреступников. Под чары мошенников попала 50-летня омичка, поверившая в срочную необходимость продления тарифного плана ее мобильного номера.

90 тысяч рублей — такова оказал цена веры, которую заплатила телефонным мошенникам 50-летняя жительница поселка Магистрального. Финансовые проблемы у омички начались с ее ответа на звонок с неизвестного номера. Неизвестный собеседник убедил женщину в срочной необходимости продления тарифного плана ее мобильного номера. А с целю продления, омичка должна была продиктовать код из смс. После того, как легковерная горожанка продиктовала код, ей поступил традиционный звонок о «взломе ее странице на портале Госуслуги» и оформлении на нее нескольких кредитов.

Опять поверив мошенникам, омичка, пытаясь «перекрыть» займы путем перевода денежных средств на специальный счет, перечислила проходимцам все имеющиеся на счету деньги в размере 90 тысяч рублей. По данному факту в отделе полиции № 3 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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