Омичка Марина Ковалева одержала победу на профессиональном забеге в Астане

Фото: пресс-служба Минспорта Омской области

Воспитанница омского спорта — бегунья Марина Ковалева, стала победительницей международного полумарафона «Astana Half Marathon», который проходил 7 июня в столице Республики Казахстан.

«7 июня в столице Казахстана в 5-й раз прошел международный полумарафон «Astana Half Marathon». Беговой старт собрал 7000 участников, в том числе 243 иностранных бегуна из более чем 30 стран. Трасса прошла через ключевые урбанистические локации города и главные достопримечательности столицы», — говорится в сообщении минспорта Омской области.

Ведомство сообщает, что победу на дистанции 21,1 км среди женщин одержала омская спортсменка Марина Ковалева, опередив казахстанскую бегунью Жанну Мамжанову и спортсменку из Узбекистана Маржону Ахмадалиеву.

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