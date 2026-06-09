Две тонны зараженных помидоров пытались завести в Омск из Узбекистана

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На омский склад временного хранения «ОМАС», 3 июня, поступила партия томатов из Узбекистана. В продукции общим весом 1,9 тонн, сотрудники омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК» обнаружили опасный вирус.

Выявленный в узбекских помидорах карантинный вредный объект — вирус коричневой морщинистости плодов, является очень опасным для омских тепличных хозяйств, в которых выращиваются томаты. В лаборатории сообщают: если этот вирус появится в любой промышленной теплице, за неделю он убьет все находящиеся в ней растения. В целях предотвращения распространения вредителя на территории Омской области, было принято решение об его уничтожении. С начала 2026 года, на таможенных постах Омской области выявлено 68 случаев заражения карантинными вредными организмами растительной продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, из них 42 случаев — вирусом коричневой морщинистости плодов томата.

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