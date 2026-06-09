Зима не застанет врасплох

Фото: — Фото: АО «Тепловая компания»

О том, что будет сделано, а также об итогах прошлой зимы на пресс-конференции в Городском пресс-центре рассказали представители мэрии, министерства ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

Итоги прошлого года и 15 млрд для нынешнего

Как сообщил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Омской области Максим Земсков, отопительный сезон 2025-2026 и город, и область прошли в штатном режиме.

- Да, инциденты были, но все повреждения оперативно устранялись. Подготовка к следующей зиме уже вступила в активную фазу, на эти цели выделено 15 млрд рублей. В данную сумму входят отчисления из бюджетов всех уровней – от федерального до местного, а также ресурсы управляющих компаний. Для контроля за подготовкой к отопительному сезону создан оперативный штаб, - рассказал Земсков.

Федеральная поддержка: первый опыт и новые рубежи

В прошлом году регион вступил в федеральную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря этому удалось привлечь серьезные средства из центра. На капитальный ремонт 18 объектов было направлено более 630 миллионов рублей, причем большая часть – 400 миллионов – поступили из федерального бюджета.

На средства программы специалисты АО «Тепловая компания» привели в порядок девять участков теплотрасс города Омска. Еще один, наиболее сложный и протяженный объект на Космическом проспекте, продолжат ремонтировать в текущем году. В районах области работы развернулись на восьми объектах водоснабжения. Пять из них уже сданы, а три – в Калачинске, Колосовке и Одесском районе – будут завершены до конца 2026-го.

Нынешний год не станет исключением: по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» регион вновь получит аналогичное федеральное финансирование. Эти средства направят на ремонт девяти объектов теплоснабжения в Омске и одного объекта водоснабжения в Омском районе, в селе Новомосковка.

Кроме того, Омская область получила целевой казначейский кредит в размере свыше 1,5 миллиарда рублей. Это серьезная помощь, которая позволит реализовать несколько крупных проектов. В поселке Свердлова в Ленинском округе Омска планируется построить два километра тепловых сетей. Проект рассчитан на два года. Также за счет кредита заменят пять километров тепловых труб и капитально отремонтируют 21 объект водоснабжения. В частности, предстоит обновить 14 участков магистральных водопроводных сетей «Омскоблводопровода». На четырех насосных станциях заменят оборудование и автоматику, а еще на трех очистных сооружениях в районах области проведут модернизацию.

Масштабный объем работ «Тепловой компании»

Заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Канат Кабдулкаримов подтвердил: ремонтная кампания на тепловых сетях стартовала и набирает обороты. АО «Тепловая компания» по капитальному ремонту заменит 8,4 км сетей, по текущему ремонту - 27 км сетей.

- В рамках капитального ремонта на 19 участках под отключения попадают 18 социальных объектов, 164 многоквартирных домов и 35 прочих объектов. Для ремонта необходимы отключения горячей воды, их график утвержден. В случае, если ремонтные работы продлятся дольше, чем было запланировано, разработаны технологические схемы подачи воды по так называемым временным перемычкам, чтобы потребитель не почувствовал ограничений в подаче ресурса, - рассказал Канат Кабдулкаримов.

Особое внимание уделяется гидравлическим испытаниям тепловых сетей на прочность и плотность. Они продлятся вплоть до конца сентября. Это стандартная, но жизненно важная процедура, позволяющая выявить слабые места до наступления холодов.

Фото: Сергей Сапоцкий

Готовность – 30 %

Как сообщил гендиректор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев, во время нынешней ремонтной кампании предприятию предстоит капитально отремонтировать 8,4 км тепловых сетей.

«30 % работ по капитальному ремонту уже находятся в стадии активного выполнения или завершения. Программа текущего ремонта выполнена на 50 %.», - рассказал Дмитриев.

По словам главы предприятия, необходимые резервы специалистов, техники и материалов у АО «Тепловая компания» есть:

- Текущий ремонт мы выполняем только своими силами, задействовано 25 бригад. По капремонту привлеченные подрядные организации работают только на двух участках. Работы в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будут выполняться только подрядными организациями.

Фото: АО «Тепловая компания»

В этом году по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будут отремонтированы 9 объектов, для всех определены подрядчики, и с 8 июня на первом участке уже начнутся работы. Важное нововведение – учитывая опыт прошлого года, «раскопки» начнутся только после поступления комплектов новых труб. Это позволит избежать простоев. Завершить работы планируется до 30 сентября, до 15 октября подрядчики должны провести благоустройство.

Кроме того, в этом году по инвестпрограмме будут модернизированы котельные «Тепловой компании». Будут заменены два котла в котельной поселка Крутая горка, установят мазутное хозяйство на котельной по улице Каховского и смонтируют котел на котельной по ул. 4 северная. Дата окончания подготовки к отопительному сезону - 15 сентября.

Испытания на 500 километров теплосетей и подготовка водопровода

Не остается в стороне и АО «Омск РТС». Заместитель генерального директора, главный инженер предприятия Сергей Мозгонов доложил, что подготовка идет строго по утвержденному графику.

- На 500 км тепловых сетей предстоит провести гидравлические испытания на прочность, также запланированы текущие ремонтные работы и замена отдельных участков теплотрассы, - рассказал представитель предприятия.

К примеру, новые трубы с увеличением диаметра будут проложены по улице Нефтезаводской, Дмитриева, 9-й Северной, проспекте Мира. Уже проложена новая теплотрасса под проезжей частью на улице Заозерной и в теле моста 60-летия ВЛКСМ.

По словам гендиректора «ОмскВодоканала» Павла Козлова, на сетях водоснабжения и водоотведения работы ведутся круглогодично. В этом году к капитальному ремонту запланировано 15 км сетей, 150 единиц запорной аппаратуры, также на объектах пройдут технологические работы. На проведение капитального ремонта предусмотрено 208 млн рублей, еще 1 млрд составят средства инвестпрограммы.

Вопрос ребром

В списке – 1150 адресов

АО «Тепловая компания» ведет беспрецедентно масштабные ремонтные работы, отсюда – и большое количество мест, где предприятие обязано провести восстановительные работы по благоустройству. Как рассказал гендиректор предприятия Владимир Дмитриев, в списке – 1150 адресов.

- На 300 из них благоустройство уже выполнено. На этих работах у предприятия задействовано пять бригад, цикл идет непрерывный, в том числе в выходные. Кроме того, сейчас компания готовит договоры с подрядчиками, чтобы привлечь к восстановлению благоустройства и сторонние силы. Работы завершим до 15 октября.

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