Выявили недостоверно задекларированное зерно

Более 200 тысяч тонн недостоверного декларирования партий зерновых культур было выявлено специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области с использованием государственных информационных систем с начала этого года. Были нарушены требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Только за май таких фактов было 11, а общий вес зерновых составил 62,3 тыс. тонн. Так по данным ФГИС «Сатурн» установлено, что АО «Степное», ООО «Продо Зерно», ООО «Ориентир», ООО «Ястро-Агро», ИП ГКФХ Айтенов К.Т. не провели испытания партий пшеницы, ячменя, овса, льна и рапса на содержание остаточных количеств действующих веществ примененных пестицидов. Урожай 2025 года был выпущен в обращение с декларациями, не подтверждающими соответствие продукции требованиям техрегламента. А при мониторинге ФГИС «Зерно» установлено, что у ИП ГКФХ Цулая Е.З. на момент испытаний пшеницы отсутствовал заявленный объем зерна. Также ИП ГКФХ Галагуза С.А. при оформлении деклараций не указал номер телефона и адрес электронной почты.

Без подтвержденных исследований безопасности в зерне могут оставаться пестициды, тяжелые металлы, микотоксины, вредные примеси или карантинные организмы. Это очень вредно для здоровья людей и животных и представляет угрозы для сельского хозяйства. Поэтому нарушителям были объявлены предостережения и выданы решения о признании деклараций о соответствии недействительными.