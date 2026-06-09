В Омске на 16 часов задержался вылет в узбекский Наманган

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 9 июня, у омичей, отправляющихся в Узбекистан, а именно в туристический город Наманган, неожиданно возникли проблемы с вылетом. Судя по данным онлайн-табло омского аэропорта, он откладывается на 16 часов.

По расписанию самолет до Намангана авиакомпании UZBEKISTAN AIRWAYS должен был вылететь из Омска еще в 00:20 минут. Сейчас же в табло указано новое время вылета — 17:20.

Помимо самолета в Узбекистан, задерживаются еще два рейса. Так, самолет до Сочи авиакомпании «Россия» вылетет из Омска только в 19:20 вместо заявленных в расписании 07:30. Сдвинуто и время отправления самолета до Горно-Алтайска — с 11:45 до 14:40.

Опоздания связаны с поздним прибытием самолетов в воздушную гавань Омска.

Ранее КП-Омск сообщала, что на границе Омской области развернули 15 тонн казахстанских помидоров

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