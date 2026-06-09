Омич застрелил двух косуль в Крутинском районе и пошел под суд

Фото: УМВД по Омской области

В Крутинском районе полиция завершила расследование уголовного дела против 38-летнего жителя Омска. Мужчину обвиняют в незаконной охоте на двух косуль. Все случилось в новогодние каникулы, когда омич приехал погостить к родственникам в деревню Салтаим.

Утром 4 января он зарядил карабин «Вепрь-308», завел снегоход, прицепил сани для добычи и отправился в лес. На окраине, примерно в километре от деревни, охотник заметил двух косуль и несколько раз выстрелил. Туши он отвез во двор родственников для разделки.

Однако скрыть следы не удалось. В лесу остались следы забоя, их нашел охотинспектор и тут же сообщил в полицию. Приехавшие оперативники обнаружили во дворе останки животных, а также изъяли нож, зарегистрированный карабин и снегоход. Выяснилось, что разрешение у мужчины было только на добычу пушных зверей, а на косуль документов не имелось. Но, увидев животных, он не удержался.

Ущерб природе Омской области оценили в 80 тысяч рублей. Фигурант полностью признал вину и добровольно возместил всю сумму. Однако это не освободило его от уголовной ответственности — дело по статье о незаконной охоте передано в суд.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, его будет рассматривать мировой судья судебного участка № 10 в Крутинском районе. Максимальная санкция статьи — 2 года лишения свободы.

Ранее КП-Омск писала, как на снятии порчи омичка заработала себе статью за мошенничество

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