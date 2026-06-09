На границе Омской области развернули 15 тонн казахстанских помидоров

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На фитосанитарном посту «Исилькульский» сотрудники Россельхознадзора вместе с омскими таможенниками остановили фуру со свежими томатами. Вес груза — 15 тонн. Проверка документов показала странное несоответствие: в фитосанитарном сертификате местом выгрузки значился Новосибирск, а в международной товарно-транспортной накладной — Омск.

Такая путаница автоматически сделала сертификат недействительным. Ввозить овощи по таким бумагам запрещено. В итоге на водителя составили протокол по статье 10.2 КоАП РФ о нарушении правил ввоза подкарантинной продукции. Сам груз развернули и отправили обратно в Казахстан.

Это далеко не единичный случай с начала года. Как уточнили в управлении Россельхознадзора по Омской области, всего с января 2026 года из Казахстана и Кыргызстана не пустили 13 машин с подкарантинными товарами общим весом более 202 тонн — это 15 партий. Ведомство продолжает усиленный контроль на границе, чтобы недобросовестные поставщики не могли обойти правила.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области стало меньше качественной воды

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