За три года Омская область лишилась почти 30 тысяч жителей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За период с 2023 по 2025 год включительно число жителей Омской области сократилось на 26 258 человек. Такие цифры содержатся в госдокладе регионального управления Роспотребнадзора «О социально-эпидемиологическом благополучии населения Омской области в 2025 году». Убыль затронула как крупные города, так и сельские территории, причем на селе ситуация складывается заметно тревожнее.

Согласно документу, города Омской области потеряли за три года 12 550 жителей, а деревни и села — 13 708 человек. В итоге на 1 января 2025 года в области насчитывалось 1 миллион 805 тысяч 806 постоянных жителей. Из них в городах проживает 1 миллион 336 тысяч 612 омичей, а в сельской местности — 469 тысяч 194.

В среднем ежегодно население региона уменьшается на 0,7%. Однако если в городах этот показатель держится на уровне минус 0,4% в год, то на селе убыль достигает полутора процентов ежегодно. Демографическая тенденция в Омской области, таким образом, остается негативной уже несколько лет подряд.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области засекретили данные о рождаемости и смертности населения

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