У омской «Меги» продается коттедж за космическую сумму в 120 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омске на продажу выставили коттедж вблизи ТЦ «Мега» за космическую сумму в 120 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на популярном сервисе «Авито». Двухэтажный дом построен в 2022 году и расположен в коттеджном поселке, прямо напротив крупного торгового центра «Мега». При этом, как подчеркивает продавец, одним из главных плюсов объекта является соседство с лесным массивом — такое расположение позволяет сочетать загородный уют с удобной транспортной доступностью.

Площадь самого коттеджа составляет 190 квадратных метров, а земельный участок раскинулся на 9 сотках. Внутри — шесть комнат и просторная гостиная с так называемым вторым светом, что, по отзывам, создает ощущение воздуха и объема. Архитектура решена в стиле фахверк, с использованием натурального дерева и витражного остекления.

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