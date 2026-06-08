Омский «Авангард» продал жесткого форварда «Шанхайским Драконам»

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» объявил об уходе из его состава форварда Михаила Котляревского, которые пришел в клуб в прошлом году. Игрок в сезоне-2025/26 погоды не портил, очень часто играя весьма полезно, но согласно информации, циркулировавшей даже среди болельщиков, в течение мая сам просил обмена, понимая, что не особо вписывается в концепцию главного тренера Ги Буше.

В результате вариант обмена был найден в «Шанхай». Китайский клуб, играющий домашние матчи в Петербурге, получил форварда за денежную компенсацию, ее сумма не названа.

В составе «ястребов» форвард в прошедщем сезоне провел 81 встречу и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. По системе «гол + пас» он набрал 15 очков (7+8).

«Благодарим Михаила за самоотверженную игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!», — заявили в клубе.

Всего в КХЛ Михаил сыграл 360 матчей за разные клубы, помимо омского это «Салават Юлаев», «Спартак», «Адмирал», ХК «Сочи», «Трактор», «Северсталь» и «Авангард».

Приобретение прокомментировал уже генеральный менеджер «Шанхая»

Евгений Артюхин (кстати, сам бывший игрок «ястребов»), его цитату привела пресс-служба китайского клуба:

«Котляревский добавит нашей команде энергии, это форвард, который умеет одинаково полезно работать как в защите, так и в нападении. Михаил действует в силовой манере и вместе с этим хорошо читает игру, может разыгрывать комбинации и вместе с этим продавливать оборону соперника на чужом пятачке».

Ранее мы сообщали, что команда с участием экс-звезды «Авангарда»» Максима Сушинского обыграла политиков на ПМЭФ.

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