В Омской области потушили два лесных пожара, с третьим еще борются

Фото: отдел Называевское лесничество

За выходные в Омской области произошло три лесных пожара. Все они начались в субботу, 6 июня, сообщило областное Главное управление лесного хозяйства (ГУЛХ).

Возгорание в Москаленском районе случилось из-за перехода огня с земель иных категорий. Его гасили 13 человек с использованием семи единиц техники. Пожар в Называевском районе тушили девять специалистов, работали три автомобиля и трактор. Оба пожара были оперативно ликвидированы в день возникновения.

С третьим пожаром все намного сложнее. Как уточнило ГУЛХ, он начался на труднодоступном участке Тарского района, в 38 километрах от поселка Быстрое. Тушить его на вертолете прилетели 11 десантников-пожарных Омского авиаотделения и 12 десантников-пожарных Крутинского авиаотделения.

Огонь продолжает гореть на площади 16 га.

В понедельник, 8 июня, на большей части территории области прогнозируется третий класс пожарной опасности по условиям погоды. ГУЛХ напомнило, что в регионе действует особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено.

Ранее мы писали, что на пожарах в Омской области за первую неделю лета погибли три человека.

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