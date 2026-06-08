Омской пенсионерке из Таджикистана помогли получить 261 тысячу рублей пенсии

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
8 июня уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о помощи пенсионерке, переехавшей в Омск. Женщина ранее получала трудовую пенсию в Таджикистане, но после смены места жительства в 2023 году ей отказали в страховой пенсии по старости. Причина — трудовой стаж был накоплен в другой стране.
Заявительница пыталась решить вопрос самостоятельно, но безуспешно. Тогда она обратилась к омбудсмену в Омской области Ирине Касьяновой. Та направила обращение в аппарат Яны Лантратовой. В ответ федеральный уполномоченный попросил зарубежного коллегу помочь восстановить выплату. В итоге Агентство социального страхования и пенсий при правительстве республики Таджикистан приняло решение перевести пенсионерке накопления. Женщина уже получила 33 150,50 сомони, что составило 261 733 рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Марьяновском районе матери погибшего добровольца СВО отказывали в выплате денег
В регионе семьи с двумя детьми в активно оформляются на новую выплату
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru