Омской пенсионерке из Таджикистана помогли получить 261 тысячу рублей пенсии

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

8 июня уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о помощи пенсионерке, переехавшей в Омск. Женщина ранее получала трудовую пенсию в Таджикистане, но после смены места жительства в 2023 году ей отказали в страховой пенсии по старости. Причина — трудовой стаж был накоплен в другой стране.

Заявительница пыталась решить вопрос самостоятельно, но безуспешно. Тогда она обратилась к омбудсмену в Омской области Ирине Касьяновой. Та направила обращение в аппарат Яны Лантратовой. В ответ федеральный уполномоченный попросил зарубежного коллегу помочь восстановить выплату. В итоге Агентство социального страхования и пенсий при правительстве республики Таджикистан приняло решение перевести пенсионерке накопления. Женщина уже получила 33 150,50 сомони, что составило 261 733 рубля.

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