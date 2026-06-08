Фото: Валерия Коршунова / канал «Омская красота» в «Максе»

Во второй половине понедельника, 8 июня, метеозависимые омичи могут ощущать влияние геошторма. С полудня уровень его мощности подскочил с двухбалльной до почти пятибалльной отметки. К концу суток синоптики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ ожидают околосемибалльных значений.

Согласно прогнозу, сила возмущений магнитосферы к трем часам дня составит 5 баллов, к 18:00 — 5,8, а к 21:00 — 6,6 балла. На своем пике геоколебания окажутся между уровнями G2 и G3, что означает для метеорологов средняя и сильная буря. Напряженную метеообстановку обещают и всю первую половину вторника, 9 июня: до завтрашнего полудня поштормит с силой 5,3-5,6 балла.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, как можно уменьшить негативное влияние бурь на организм человека.

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