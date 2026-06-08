В Омске пройдет областной турнир по гребле на призы Лазько

Фото: минспорт Омской области

13-14 июня в Омске в акватории Иртыша, прилегающей к улице Лукашевича, пройдет областной турнир по гребле на байдарках и каноэ на призы Александра Лазько. Он соберет около 70 спортсменов.

Александр Лазько — успешный омский тренер, среди его известных воспитанников – заслуженный тренер России Александр Шишкин, мастера спорта международного класса Владислав Литовка, Федор Хижин, мастер спорта Иван Петров.

Как уточнил областной минспорт, соревнования соберут гребцов из шести возрастных категорий: мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 24 лет, до 19 лет, юноши и девушки до 17 лет, до 15 лет, мальчики и девочки до 13 лет. Они оспорят медали на дистанциях 200 и 2000 метров.

Парад открытия турнира пройдет 13 июня в 10:30, начало самих соревнований в 11:00 в оба дня.

Ранее мы писали, что в Омске пройдет турнир по художественной гимнастике «EVGENIYA CUP».

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