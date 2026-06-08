Омское Заксобрание планирует расформировать обезлюдевшие деревню и поселок

Фото: Кирилл Янчицкий.

В Усть-Ишимском районе Омской области планируют документально ликвидировать деревню и поселок. Законопроект об этом внесен в профильный комитет областного Заксобрания.

В пояснительной записке к проекту уточнено, что районные чиновники предлагают окончательно исключить из областного реестра административно-территориальных образований деревню Суя и поселок Азы. Причиной этого стало полное отсутствие на тх территориях жилых домов и зарегистрированных там жителей.

В Суе зарегистрированные по месту жительства люде отсутствуют с 2023 года, хотя фактически люди перестали там находиться еще в 2015 году. Таежный поселок Азы же обезлюдел еще раньше, в 2012 году.

В обоих населенных пунктах на протяжении многих лет полностью разрушена и отсутствует жизнеобеспечивающая социальная и транспортная инфраструктура. Кроме того, там давно нет локальных органов местного самоуправления.

В случае одобрения проекта Суя и Азы будут официально ликвидированы как географические и административные единицы. Официально из реестра их исключат через 10 дней после завершения всех стадий подписания и опубликования областного закона.

Ранее мы сообщали, что Заксобрание изменило правила смены категории для сельхозземель.

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