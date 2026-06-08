Омские музыканты поборются за матрешки Кустурицы на фестивале в Сербии

Эмир Кустурица. Фото: Борис Ваньков

Два музыканта из Омска завоевали право представить страну на международном фестивале «Кустендорф Классик», который пройдет в этнографической деревне Дрвенград. Конкурс учрежден всемирно известным режиссером Эмиром Кустурицей и традиционно собирает талантливых студентов в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет.

В число двенадцати лучших молодых исполнителей страны вошли вокалистка Диана Абрамян и пианист Егор Егоров. Омичи продемонстрировали свое мастерство в конкурсных направлениях и получили шанс выступить на одной сцене с признанными мэтрами. Для многих ребят из регионов это первый выезд за пределы родного города и уникальная возможность поверить в себя, найдя единомышленников на международной арене. Комиссию по отбору финалистов возглавил народный артист России, пианист Юрий Розум. В этом году участники продемонстрируют свое мастерство в четырех направлениях: фортепиано, струнные, духовые инструменты и вокал.

«Наверное, это один из немногих конкурсов, где нет проигравших. Уже само участие в «Кустендорф Классик» – серьезное достижение для молодого музыканта. Фестиваль дает возможность выступить на международной сцене, услышать талантливых исполнителей из России и Сербии, обменяться опытом и получить ценный профессиональный взгляд со стороны признанных мастеров», — подчеркнул председатель жюри смотра, известный российский дирижер Михаил Голиков.

Фото: Борис Ваньков

Участники будут претендовать на главные награды в виде золотой, серебряной и бронзовой матрешек. Программа мероприятия традиционно предусматривает концерты, выступления на мероприятиях открытия и закрытия. А само место проведения на несколько дней превращается в пространство непрерывного творческого общения и импровизаций под открытым небом.

«Для многих молодых исполнителей из регионов «Кустендорф Классик» – это первый выезд за пределы своего города. И первая возможность выступить на одной сцене с лучшими музыкантами, услышать их игру и понять: «Я тоже могу здесь быть». Мы уверены, что в каждом регионе, в каждой музыкальной школе есть талантливые ребята. Наша задача – не просто поддержать их, а создать среду, где они поверят в себя, найдут единомышленников и увидят, что путь в профессию может начаться именно там, где они живут», — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Компания «Газпром нефть» с момента основания фестиваля выступает его соорганизатором по программе социальных инвестиций «Родные города». Подобные международные площадки позволяют омской молодежи заявлять о себе на мировом уровне и вдохновляют новое поколение артистов на покорение творческих вершин. В разные годы в «Кустендорф Классик» участвовали такие звезды мировой музыки как дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет и другие выдающиеся мастера.

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