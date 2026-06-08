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НовостиОбщество8 июня 2026 6:45

Жительница Омской области через суд избавилась от долга по мошенническому займу

Злоумышленники оформили сделку на чужой номер телефона и электронную почту
Екатерина КРАСНОВА
По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ за мошенничество

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ за мошенничество

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Тары через суд добилась аннулирования кредитного договора на сумму 45 458 рублей, который на ее имя оформили мошенники. Служители Фемиды признали сделку незаключенной и освободили гражданку от финансовых обязательств перед банком. Об этом рассказали в пресс-службе судов Омской области.

История началась с проверки кредитной истории, в которой женщина обнаружила чуждый ей микрозайм. Выяснилось, что в марте прошлого года неустановленные лица дистанционно оформили сделку, используя паспортные данные потерпевшей. При этом заявки на выдачу средств гражданка не подавала, а СМС-коды подтверждения уходили на чужой номер телефона и электронную почту. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ за мошенничество. В защиту интересов гражданки с иском обратился прокурор, что обеспечило межведомственное взаимодействие надзорных и судебных органов.

В ходе разбирательства финансовая организация не смогла предоставить доказательства того, что деньги были перечислены на счета, принадлежащие истице. Руководствуясь нормами гражданского и федерального законодательства, суд признал договор незаключенным. С женщины полностью сняты обязательства по возврату тела долга и начисленных процентов. Кроме того, банк обязан направить в бюро кредитных историй информацию об удалении негативных записей, портящих репутацию заемщика.

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