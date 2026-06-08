Жительница Омской области через суд избавилась от долга по мошенническому займу

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Тары через суд добилась аннулирования кредитного договора на сумму 45 458 рублей, который на ее имя оформили мошенники. Служители Фемиды признали сделку незаключенной и освободили гражданку от финансовых обязательств перед банком. Об этом рассказали в пресс-службе судов Омской области.

История началась с проверки кредитной истории, в которой женщина обнаружила чуждый ей микрозайм. Выяснилось, что в марте прошлого года неустановленные лица дистанционно оформили сделку, используя паспортные данные потерпевшей. При этом заявки на выдачу средств гражданка не подавала, а СМС-коды подтверждения уходили на чужой номер телефона и электронную почту. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ за мошенничество. В защиту интересов гражданки с иском обратился прокурор, что обеспечило межведомственное взаимодействие надзорных и судебных органов.

В ходе разбирательства финансовая организация не смогла предоставить доказательства того, что деньги были перечислены на счета, принадлежащие истице. Руководствуясь нормами гражданского и федерального законодательства, суд признал договор незаключенным. С женщины полностью сняты обязательства по возврату тела долга и начисленных процентов. Кроме того, банк обязан направить в бюро кредитных историй информацию об удалении негативных записей, портящих репутацию заемщика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омичка заплатит 120 тысяч за проданный арестованный автомобиль

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru