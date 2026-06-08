Омичи на этой неделе будут работать всего четыре дня в честь 12 июня

Трудовой кодекс гарантирует омичам четырехдневку в честь Дня России Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наступившая рабочая неделя продлится всего 4 дня. Производственный календарь на июнь гарантирует гражданам полноценные три выходных дня в честь государственного праздника. Никаких дополнительных переносов в этот раз не будет.

Со второго по шестое июня рабочие дни чередуются с традиционными выходными. Непосредственно праздничная дата двенадцатого июня выпадает на пятницу, что автоматически формирует короткий график для граждан, трудящихся по пятидневке. Суббота и воскресенье остаются законными днями отдыха.

Федеральное законодательство строго регламентирует порядок отдыха в праздничные даты. Если государственный праздник приходится на выходной день, то перенос осуществляется автоматически, однако в текущем месяце календарь составлен без неожиданных сдвигов и дополнительных сокращений предпраздничных смен.

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