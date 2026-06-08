Омский ученый-аграрий Марат Шаяхметов умер на 39-м году жизни

Биолог успешно проводил фундаментальные исследования в сфере аграрных наук Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске скоропостижно скончался известный ученый, доцент и кандидат биологических наук Марат Шаяхметов. Трагедия произошла в субботу, шестого июня. Исследователю было 38 лет.

Марат Рахимбердиевич на протяжении многих лет занимался преподавательской и научной деятельностью в Омском государственном аграрном университете имени П.А. Столыпина, где занимал должность доцента кафедры агрохимии и почвоведения. Официальные причины ухода специалиста представители высшего учебного заведения уточнять не стали.

«Выдающийся ученый и педагог, Марат Рахимбердиевич внес значительный вклад в развитие агрохимической науки и подготовку квалифицированных специалистов. Его профессионализм, преданность делу и чуткое отношение к коллегам и студентам навсегда останутся в нашей памяти», — рассказали коллеги.

В сферу научных интересов Марата Шаяхметова входило создание передовых технологий по возвращению в оборот неиспользуемых земельных участков региона с помощью спутникового зондирования. Кроме того, биолог успешно разрабатывал методики цифрового мониторинга потребностей агрокультур в азотных удобрениях в условиях лесостепи, успев опубликовать за годы работы более 40 профильных трудов.

Потеря молодого перспективного ученого стала тяжелым ударом для научного сообщества региона. Исследования в области цифрового земледелия и рационального использования сельскохозяйственных угодий остаются критически важными для обеспечения продовольственной безопасности и развития агропромышленного комплекса Сибири.

Редакция «КП Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким Марата Шаяхметова.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru