Сотрудники ФСБ задержали военного, пытавшегося наладить сбыт наркотиков в Омске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Реализовать преступный умысел по налаживанию сбыта на территории Омской области наркотических средств не удалось военнослужащему одной из частей омского гарнизона. 33-летнего военного задержали с поличным сотрудники ФСБ.

Следствием установлено, что 33-летний омич — теперь уже бывший военнослужащий одного из омских гарнизонов — установил связь с неизвестным ему лицом в интернете. От него служивый получил крупную партию мефедрона, стоимость которого на черном рынке превышает 1 миллион рублей. Омич собирался расфасовать наркотик по дозам, и сбывать его на территории Омской области. Реализовать преступный умысел ему не удалось, так как он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Омский гарнизонный военный суд вынес суровый приговор омичу: за совершение преступления ему назначено наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы в колонии особого режима.

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