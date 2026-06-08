Пока в трудах: половина работающих омичей еще не отгуляли отпуск в 2026 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Половина работающих жителей Омской области еще не использовали ни одного дня отпуска в 2026 году. Такими данными поделились аналитики портала hh.ru, проводивших опрос среди экономически активного населения региона.

Только 12% омичей уже полностью использовали все положенные отпускные дни в 2026 году. При этом 29% жителей Омской области уже побывали в отпуске в 2026 году, но часть отпускных дней у них еще сохранилась. А еще 49% опрошенных жителей региона с начала года ни разу не уходили в отпуск. В ходе опроса выяснилось, что самая высокая доля омских работников, полностью использовавших отпуск в этом году, зафиксирована в сельском хозяйстве — своим правом на отдых уже воспользовались 16% работников этой сферы. А самый высокий процент — 65% —омичей, у которых отпуск в этом году еще впереди, оказался у лиц, занятых в сфере искусства, развлечений и массмедиа.

Также омичи назвали самые предпочтительные месяцы для своего отдыха от трудовых подвигов — 56% респондентов предпочитают июль, 54% — август, 37% — июнь, 32% — сентябрь и 24% — октябрь. А самыми непопулярными месяцами для отпуска омские трудящиеся назвали март (2%) и январь (0%).

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