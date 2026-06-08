В Омске осудят инженера-конструктора, продавшего неизвестным секреты РЖД

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортная прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело о незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Виновным оказался инженер-конструктор ОАО «Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта».

Активно постарался разбазарить тайны своего предприятия ведущий сотрудник ОАО «Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта». За период с 2022 по 2025 год, мужчина осуществил копирование двенадцати секретных файлов конструкторской документации, которые передал третьему лицу. Как сообщает официальный канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, уголовное дело на ушлого инженера отправлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Омска. По статье 183 УК РФ омича, незаконно разгласившего сведения, составляющих коммерческую тайну, ждет наказание — до 4 лет колонии и штраф — до 1 миллиона рублей.

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